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Игорь Осинькин: У нас прекрасные условия на сборах

15 января 2022 18:22
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Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями от начала сборов в Турции, а также рассказал о планах и возможных трансферах.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от начала сборов в Турции, а также рассказал о планах и возможных трансферах.

– Вы провели свой отпуск на Кубе. Расскажите, как он прошел?

– Я знаю теперь два места, в которых плохая связь. Это космос и Куба (смеется). Но страна хорошая, отдых был интересный. Сочетаю всегда его с экскурсиями. Но самое главное было переключиться после достаточно трудного футбольного года. Я думаю, это получилось, сейчас со свежими силами надо идти дальше.

– В феврале 1990-го года "Крылья" проводили там сборы. Сейчас что-то такое возможно?

– Знаете, там не жарко. В плане климата это страна, где можно проводить сборы. Но не видел ни одного футбольного поля, которое могло бы подойти для занятий. В плане спаррингов это еще более сложный момент. Футбольные команды ездят в основном в одни и те же страны – Турция, а кто побогаче, Эмираты и Испания. В зависимости от возможностей, коллективы получают полноценные условия для сборов. Мы в Турции, где наибольшее количество команд. Здесь мы получаем все, что нам надо. Кроме первого дня, погода такая, какая надо.

– Решили ничего не менять? Знакомое место, хорошие условия.

– Да, действительно. Поле хорошее, какое оно будет к концу третьего сбора – это вопрос. Но сейчас хорошее поле, стабильная погода. Да, бывают дожди, но надеюсь, они позади.

– Перед началом сборов вы встретились с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Как прошла встреча, что обсудили?

– Накопился ряд вопросов, которые нужно было обсудить. Поэтому я вместе со спортивным директором Сергеем Корниленко, генеральным директором Вадимом Андреевым и членами Совета директоров встретились с губернатором. Обсудили наши ближайшие планы, проговорили проблемы, получили обещание их решить. Конструктивная и хорошая беседа. Я думаю, что мы все этот сезон пройдем в организационном плане качественно.

– Место, где проводим сборы, нам знакомо. Но чем будет отличаться подготовка от прошлого года?

– В первую очередь, сейчас мы внутри команды решают другие вопросы тактического плана. Если в прошлом сезоне команда была на стадии формирования, то сейчас это уже достаточно стабильный состав. Он будет решать точечные, детальные задачи. Все, что касается постановки игры, тактических вопросов, мы выходим на другой уровень, другие задачи должны решаться. Организационно он похож на прошлогодний сбор. Тренеры достаточно консервативны. И то, что давало результат, мы в это верим. Меняем все немного, не кардинально, не резко.

– На первом сборе у нас три контрольных матча. Все соперники зарубежные. Расскажите о подборе и формате матчей.

– Всегда на сборе я максимально хочу играть с командами зарубежными. Это дает нам возможность почувствовать другой стиль игры. Это интересно, заставляет футболистов думать, реагировать. Есть отличия от российских команд. На первом-втором сборах мы стараемся играть с зарубежными командами. А уже на третьем сборе будем возвращаться к России, поэтому будем играть и с российскими командами.

– Иван Сергеев официально перешел в "Зенит". Какая ситуация с Данилом Пруцевым?

– Вопрос с Пруцевым решается на клубном уровне. Мы понимаем, что он сейчас не здесь, не с нами, он готовиться к тому, что вопросы по трансферу будут завершены. Но детальная информация должна быть в самом клубе. Сейчас финишируют переходные нюансы.

– Сейчас на сборе находятся три игрока из молодежного состава. Что-то можно о них сейчас сказать?

– Зимние сборы – это тот момент, когда мы можем проверить свой ближайший резерв, дать возможность ребятам быть ближе к команде, чтобы мы могли на них посмотреть. Мы узнаем, они сами почувствуют уровень и наши требования. Они пока хорошо себя показывают. Самое главное будет в играх, которые предстоят в конце сбора. Возможно, у нас будет на сборе еще несколько молодых, но немного старше футболистов. Фамилии в прессе называются, но я не хочу сейчас их называть, потому что это должно идти на официальном уровне. У нас особое отношение к молодежи, особенно к перспективной. Если они доедут, это будут футболисты, которые должны быть в ближайшее время составить конкуренцию за место в составе. Мы надеемся, что те, кто могут к нам попасть, они докажут свою перспективу.

– Команда провела три тренировочных дня в Турции. Какое состояние у игроков?

– Достаточно хорошее состояние для этого времени сезона. Они получали задания для подготовки в отпуске. Считаю, что они в хорошей форме пришли. В такой форме, в какой надо. Конечно, работу нам предстоит провести. Но сейчас они в оптимальном состоянии. Нам есть, чем заняться на этом сборе. Первый сбор – это акцент на физику, хоть это у нас и не самое главное в команде. Но на первом сборе надо восстановить кондиции, которые были частично потеряны за время отпуска, заложить определенный фундамент для будущей работы.

– Сейчас команда занимает 8 место. Очень символично в год 80-летия клуба. Какое-нибудь желание загадывали?

– Я не так смотрю на эти вещи, чтобы заранее загадывать. Все достаточно реально, мы играем сейчас после половины сезона, где было много этапов. Нам надо закрепиться на этом уровне и идти дальше в плане качества своей игры. Будет качество, будут и очки. Сейчас говорить, что мы должны замахиваться на Лиги Европы, Лиги чемпионов, неправильно. Главное говорить о том, чтобы мы все становились лучше. И тогда эти турниры не пройдут мимо нас. Все в наших руках.

 

Фото:   ФК "КС"

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