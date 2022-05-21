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Игорь Осинькин: Спасибо нашим болельщикам за этот сезон

21 мая 2022 21:56
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Главный тренер «Крыльев Советов» подвёл итоги матча против «Локомотива».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

– В первом тайме можно сказать, что игра нам удалась. Было много моментов. Но все же мы могли быть лучше. На ход матча повлиял забитый стандарт. После этого гола нам было сложно вскрыть эту эшелонированную оборону. Моментов мы создали много. Даже слишком много. Больше, чем соперник. Мы отдали все силы этой игре, борьбе. Самое дорогое – это как болельщики оценили игру. Да, поражение, но они оценили игру, сезон. Спасибо им за поддержку, которая была в течение всего сезона. Спасибо руководству команды, лично Дмитрию Азарову – губернатору Самарской области. Он всегда был рядом, был на связи. Он был рядом и в трудные минуты, и когда мы побеждали. То, как радовались болельщики, благодарность всем, кто причастен к этому сезону. Хочу ещё сказать спасибо всем работникам этого стадиона за то, как они подготовились к этой игре. Все было на самом высшем уровне. У нас есть современная арена, но эта – намоленная. Она сослужит службу самарскому футболу.

– Что ожидать нам в следующем сезоне? Какие у команды планы?

– Ещё не утверждено количество команд и дата начала нового чемпионата. Ориентировочно, 17 июня мы собираемся. Затем у нас будут сборы. Где именно – ведём переговоры, нет окончательных договоренностей. Сейчас в этом плане сложнее. Но мы в шаге от договорённости. Здесь мы не можем проводить сборы, на базе будут менять покрытие. Мы должны найти место, где мы будем проводить сбор. Возможно, будут турниры.

– Чем можете объяснить четыре поражения в пяти матчах?

– Так бывает в футболе. Те, кто посмотрит сегодня нарезку моментов, тоже не сможет объяснить. У нас были два разных тайма со «Спартаком», был матч с «Химками». Был незабитый пенальти в матче с «Ахматом». Была великолепная победа над «Динамо». Мы нигде не просели по качеству. Благодарю своих ребят, они сделали сложную и профессиональную работу. Каждый из ребят прибавил, но может прибавить ещё.

– Что можете сказать о своём будущем?

– Мне здесь хорошо. Я готов идти дальше. Но есть вопросы, которые надо решить. Я думаю, руководство их решает. Я говорю не за себя. Важно сохранить команду. Руководство делает максимум, но я сейчас не знаю всех деталей. Но мне здесь комфортно, в Самаре должна быть сильная команда.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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