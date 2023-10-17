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Игорь Осинькин: "Радует, что столько прошедших через "Крылья Советов" футболистов играют за сборную"

17 октября 2023 13:58
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Игорь Осинькин: "Радует, что столько прошедших через "Крылья Советов" футболистов играют за сборную"

Сборная Кении, по словам ее главного тренера Энгина Фирата, впервые играла с европейской командой. Но соперники провели матч на равных. Россияне открыли счет - отличился Александр Соболев, в прошлом игравший за "Крылья Советов". Затем кенийцы отправили два мяча в сетку ворот российского голкипера Ильи Помазуна. И только в самом конце матча сборная России отыгралась. Иван Обляков установил окончательный счет - 2:2, пишет Сова.

В матче приняли участие два защитника "Крыльев Советов" - Юрий Горшков и Роман Евгеньев. Об игре сборной России в обороне и о выступлении футболистов "КС" рассказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

- Голы у Кении получились курьезные, труднообъяснимые. Но все-таки хочу порадоваться за Горшкова, Евгеньева, Солдатенкова, и вышедшие на замену Пиняев с Сергеевым нам не чужие. Приятно, что столько футболистов, прошедших "Крылья Советов", играют за сборную, - приводит слова Игоря Осинькина Metaratings.

Наставник "Крыльев" добавил, что матч России и Кении получился неоднозначным: могли победить, но допустили много ошибок и сами сломали игру.

- Действительно, все ожидали победы, считали, что соперник не очень высокого класса, но в составе сборной Кении очень много физически сильных футболистов. В этом плане у нас точно не было преимущества. Но, когда наши прибавили, было видно, что разница в классе есть. Обидно, что не выиграли, - считает тренер "КС".

А в минувшие выходные определился победитель футбольного чемпионата Самарской области. Первое место занял "Нефтяник" из Отрадного.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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