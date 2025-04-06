Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"

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После ничьей с "Рубином" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал короткий комментарий по игре и прокомментировал слова главного тренера гостей о принципиальности матча, пишет Волга Ньюс.

"Обидная ничья, хотел сказать поражение. Мы были близки к победе, больше создали. Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет. Мы сами перестали играть в футбол, стали слишком просто играть, не открываясь, в этот момент ушла инициатива. Не скажу, что было много моментов пенальти и один удар по нашим воротам. В целом, хорошо играли, был настрой и самоотдача, и все, что касается эмоциональных вещей, но то, что не взяли три очка — мы очень расстроены", — ответил тренер самарцев.

Кроме этого, Игорь Витальевич ответил на слова Рашида Рахимова о том, что матч против "Крыльев Советов" — не дерби": "Знаете, вот бывают дерби, когда команды из одного города, а бывают дерби, когда это соседи. Наверное, из всех соседей, я не случайно сказал, ведь у нас идет медиасериал на наших платформах. Казань — наиболее футбольный город, которой ближе всего к нам расположен, например, когда играют "Интер" и "Милан" или два клуба из Манчестера — это другой подтекст, но в нашем случае — это дерби, но наше турнирное положение говорило: не думайте ни о чем, кроме как об очках. Нужно бороться, настраиваться, мы были в шаге, но увы… " — подытожил Осинькин.