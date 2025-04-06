Я нашел ошибку
Главные новости:
В России утвердили новые правила надзора в рыболовстве
В России утвердили новые правила надзора в рыболовстве
Названы популярные продукты, которые подорожают в апреле
Названы популярные продукты, которые подорожают в апреле
В Самарской области ищут подростка из реабилитационного отделения
В Самарской области ищут подростка из реабилитационного отделения
В ситуацию с опасным домом в самарском поселке вмешался Бастрыкин
В ситуацию с опасным домом в самарском поселке вмешался Бастрыкин
Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"
Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"
Житель Саратовской области ездил по поддельному водительскому удостоверению в Самарской области
Житель Саратовской области ездил по поддельному водительскому удостоверению в Самарской области
Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
Мошенники убедили сотрудницу банка перевести на «безопасный счет» более 30 млн рублей
Мошенники убедили сотрудницу банка перевести на «безопасный счет» более 30 млн рублей
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.1
EUR 92.99
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона познакомили школьников со спецификой работы в органах внутренних дел
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"

6 апреля 2025 12:50
110
Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"

После ничьей с "Рубином" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал короткий комментарий по игре и прокомментировал слова главного тренера гостей о принципиальности матча, пишет Волга Ньюс.

"Обидная ничья, хотел сказать поражение. Мы были близки к победе, больше создали. Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет. Мы сами перестали играть в футбол, стали слишком просто играть, не открываясь, в этот момент ушла инициатива. Не скажу, что было много моментов пенальти и один удар по нашим воротам. В целом, хорошо играли, был настрой и самоотдача, и все, что касается эмоциональных вещей, но то, что не взяли три очка — мы очень расстроены", — ответил тренер самарцев.

Кроме этого, Игорь Витальевич ответил на слова Рашида Рахимова о том, что матч против "Крыльев Советов" — не дерби": "Знаете, вот бывают дерби, когда команды из одного города, а бывают дерби, когда это соседи. Наверное, из всех соседей, я не случайно сказал, ведь у нас идет медиасериал на наших платформах. Казань — наиболее футбольный город, которой ближе всего к нам расположен, например, когда играют "Интер" и "Милан" или два клуба из Манчестера — это другой подтекст, но в нашем случае — это дерби, но наше турнирное положение говорило: не думайте ни о чем, кроме как об очках. Нужно бороться, настраиваться, мы были в шаге, но увы… " — подытожил Осинькин.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин о прошедшем матче: Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут
29 марта 2025, 18:18
Игорь Осинькин о прошедшем матче: Хороший настрой чувствовался на протяжении 90 минут
После матча с «Локомотивом» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов. Футбол в Самаре
853
Игорь Осинькин: самарский футбольный клуб «Крылья Советов» находится в состоянии постоянного напряжения
06 ноября 2024, 13:39
Игорь Осинькин: самарский футбольный клуб «Крылья Советов» находится в состоянии постоянного напряжения
Первые слухи о плачевном положении «Крыльев Советов» появились как раз в августе 2024 года. Футбол в Самаре
8595
Игорь Осинькин: "Краснодар" забил невероятные голы
29 октября 2024, 13:10
Игорь Осинькин: "Краснодар" забил невероятные голы
После поражения от "Краснодара" (1:2) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал забитые голы южан. Футбол в Самаре
8439
В центре внимания
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
5 апреля 2025  12:17
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
548
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
4 апреля 2025  13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
3228
В Самаре отменили два автобусных маршрута
4 апреля 2025  13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
625
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
4 апреля 2025  13:10
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
629
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
427
Весь список