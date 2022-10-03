Игорь Осинькин: Если есть игра, очки обязательно придут

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 11-го тура МИР РПЛ против "Краснодара" (0:0).

– Очень хотели победить. Все для этого сделали, провели хороший матч. Но не получается реализовать преимущество, которое возникает в игре. Трудно комментировать, чего не хватило для того, чтобы мяч пересек линию и так далее. В любом случае, после таких игр тренер должен сказать: если будет игра, очки будут.

– Хочется сказать и вам, и команде слова поддержки. Атакующая линия и Сергей Пиняев хорошо играют 60 минут. Почему замены сделали позже?

– Где грань между 60-ю и 70-ю минутами… У человека шла игра сегодня. Тренеры стараются не трогать футболистов, тем более, когда речь идет о 10 минутах. Мы не знаем, как сможет выйти игрок на замену. Но и Якуба, и Пиняев – это игроки с большим объемом работы и интенсивностью. На 90 минут мы стараемся их не использовать, в том числе, по медицинским решениям. Можно заменить, а вот обратную замену уже не сделать. Тем более, у нас была вынужденная замена в первом тайме, оставалось два слота для замен. Точно и четко управлять ими, понимая, какая может быть ситуация в конце игры, сложно. Можно было бы последние замены чуть раньше. Но мы вынуждены были сделать их в паре. Должны были понимать, что все сыграют до конца.

– Есть информация о травме Горшкова?

– Пока нет, нужно сделать обследование. Завтра-послезавтра.

– Вопрос по Коваленко. Нет ли ощущения, что он слабее сегодня играет?

– Несколько эпизодов в первом тайме, действительно, были. Были потери, но не могу сказать, что игра у него была плохая. Во втором тайме не считаю, что он выпадал, он сыграл хороший матч, его готовность в плане физики – выше, чем у Якубы. Мы начали проседать, а мы стараемся, чтобы Денис сыграл 60-70 минут. Был сложный переезд после Воронежа, мы весь день ехали. Состояние у ребят было сложное.

Фото: ФК "КС"