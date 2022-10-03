Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим.
Врач дала советы, как бороться со стрессом и бессонницей
Гоминидами называют семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.
Нобелевская премия по медицине присуждена ученому из Швеции за исследование вымерших гоминидов
По словам источника, компания сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах» тех, кто готов переехать в другие страны.
Forbes: Nvidia решила закрыть офис в России
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Краснодара".
Игорь Осинькин: Если есть игра, очки обязательно придут
Соперниками БК «Самара» сегодня, 3 октября, стали многократные чемпионы страны - ЦСКА.
Дмитрий Азаров: "Большой баскетбол вернулся в наш регион".
В ходе мероприятия наградили педагогических работников образовательных учреждений Почетными грамотами.
В Самарской филармонии поздравили работников образования
В следующем, 12 туре, "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком".
"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" сыграли с "Краснодаром" вничью – 0:0
Автор - молодой самарский художник-график, предпочитающий подписывать свои работы творческим именем Neramozus.
В СОУНБ начнёт работу выставка «За гранью вменяемости»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.57
2.27
EUR 54.39
1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: Если есть игра, очки обязательно придут

3 октября 2022 23:17
100
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Краснодара".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 11-го тура МИР РПЛ против "Краснодара" (0:0).

– Очень хотели победить. Все для этого сделали, провели хороший матч. Но не получается реализовать преимущество, которое возникает в игре. Трудно комментировать, чего не хватило для того, чтобы мяч пересек линию и так далее. В любом случае, после таких игр тренер должен сказать: если будет игра, очки будут.

– Хочется сказать и вам, и команде слова поддержки. Атакующая линия и Сергей Пиняев хорошо играют 60 минут. Почему замены сделали позже?

– Где грань между 60-ю и 70-ю минутами… У человека шла игра сегодня. Тренеры стараются не трогать футболистов, тем более, когда речь идет о 10 минутах. Мы не знаем, как сможет выйти игрок на замену. Но и Якуба, и Пиняев – это игроки с большим объемом работы и интенсивностью. На 90 минут мы стараемся их не использовать, в том числе, по медицинским решениям. Можно заменить, а вот обратную замену уже не сделать. Тем более, у нас была вынужденная замена в первом тайме, оставалось два слота для замен. Точно и четко управлять ими, понимая, какая может быть ситуация в конце игры, сложно. Можно было бы последние замены чуть раньше. Но мы вынуждены были сделать их в паре. Должны были понимать, что все сыграют до конца.

– Есть информация о травме Горшкова?

– Пока нет, нужно сделать обследование. Завтра-послезавтра.

– Вопрос по Коваленко. Нет ли ощущения, что он слабее сегодня играет?

– Несколько эпизодов в первом тайме, действительно, были. Были потери, но не могу сказать, что игра у него была плохая. Во втором тайме не считаю, что он выпадал, он сыграл хороший матч, его готовность в плане физики – выше, чем у Якубы. Мы начали проседать, а мы стараемся, чтобы Денис сыграл 60-70 минут. Был сложный переезд после Воронежа, мы весь день ехали. Состояние у ребят было сложное.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
312
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
347
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
3 октября 2022  12:59
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
300
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
3 октября 2022  12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
821
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
3 октября 2022  12:39
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
267
Весь список