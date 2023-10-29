Голкипер "Крыльев Советов" Богдан Овсянников: Благодарю всех, кто пришел поддержать нас в такую погоду

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Голкипер "Крыльев Советов" Богдан Овсянников дал комментарии после матча с "Оренбургом":

– В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на стадион и в такую ненастную погоду поддерживал команду. Для всех нас это очень важно. Мы были настроены на победу и всеми силами старались ее добыть. В первом тайме получилось забить, дальше хотели и могли развить преимущество. Но сейчас Оренбург уже другой, чем в начале первенства, о чем говорят его победы над "Зенитом" и "Локомотивом". В итоге добавили один бал в турнирную таблицу и двигаемся дальше.

В конце матча был эпизод, в котором показалось, что был пенальти. Момент действительно был сложным, но судьи вместе с арбитрами VAR здорово разобрались в этой ситуации. Я тоже после игры внимательно посмотрел этот момент в повторе. Мне еще во время эпизода показалось, что игрок соперника находится в положении вне игры, и пауза в матче связана с этим. К тому же, повторы показали, что моего касания с соперником не было. Значит и не было повода зафиксировать нарушение. А так, можно сказать, что ничья сегодня – закономерный результат, хотя обе команды настраивались на победу. Будем готовиться к оставшимся матчам в этом году и стараться радовать своей игрой всех любителей футбола.

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