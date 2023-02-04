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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги второго сбора нашей команды

4 февраля 2023 20:28
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А также рассказал о планах на третий.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги второго сбора нашей команды и рассказал о планах на третий, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Игорь Витальевич, в конце сбора команда провела два контрольных матча. Завершили второй сбор. Что можно сказать конкретно по этим двум играм?

– Все-таки это очередной этап подготовки. У нас были небольшие проблемы с составом – несколько футболистов заболели, в первые 10 минут два атакующих игрока не смогли продолжить игру. Я говорю про Хубулова и Шитова. В итоге у нас нагрузка была достаточно большая. Многие сыграли больше, чем матч. На этом этапе такую нагрузку получить сложно. Но мы ее не боимся. Главное, чтобы дальше не было таких мышечных повреждений. Я думаю, что сейчас, когда мы соберемся после выходных на третий сбор, мы будем готовиться практически в оптимальном составе.

– На втором сборе прошло 5 матчей. Насколько довольны их итогами, какие выводы сделали. Как вообще можно расценивать итоги контрольных матчей? Какую задачу ставите перед футболистами или на каждый матч она конкретная?

– На втором сборе настоящих командных задач мы не ставим. Больше индивидуальных требований, групповые задания, которые мы в той или иной мере отрабатываем для того, чтобы улучшить определенные игровые ситуации. Составы бывают экспериментальные, многие играют не на своих позициях, поэтому, наверное, такой счет бывает, как 3:3. В чемпионате такое вряд ли бывает. Но объективно, 3:3 – он по игре. Но мы создавали больше, а залетало нам. Эта игра примерно равных соперников с примерно с равным количеством моментов. Главное было – набрать форму, решить игровые задачи, которые мы поставили перед ребятами.

– Насколько довольны этими двумя сборами? У команды была насыщенная программа. Что-то помешало или, быть может, что-то пошло лучше, чем ожидали? Вы упомянули травмы, какое влияние они оказали?

– На каждых сборах всегда бывает ситуация, когда будет не хватать людей. Могут быть разные причины, в прошлом сезоне у нас было также. Но тогда нас подкосил коронавирус, в этом – какие-то травмы, селекционные вопросы, которые мы решаем. Кто-то приходит, кто-то уходит. Травмы тоже есть, но, наверное, кроме последнего дня, они в определенных рамках. Так может и должно быть на сборах. Глобальные итоги рано подводить, нам еще остался полноценный третий сбор, плюс первый сбор у нас был короткий, 10-дневный. Еще не кажется, что уже можно подводить итоги. Все идет по плану, мы готовимся. Именно сейчас, на третьем сборе нам надо наигрывать окончательно состав, определенные связи. Мы должны добиться понимания от игры новичков. Мы от них, они от нас. Сегодня Гарре впервые вышел на поле. В общем-то ему надо набирать физическую форму. Он около двух недель не тренировался, перед тем, как начать заниматься с нами. Владимир Писарский тоже пропустил много. Он практически весь второй сбор пропустил. Ему важно встроиться в игру, как и Рассказову, который, к сожалению, сейчас приболел, не смог получить важную игровую практику. Тем не менее, время у нас есть, все идет по плану. В любом случае ни одна тренировочная игра не заменит официальную.

– До матча с «Динамо» еще достаточно времени, но как вы относитесь к тому, что с этой командой предстоит сыграть три матча подряд? Какие мысли были, когда об этом узнали, какие мысли в преддверии этих матчей?

– Я понимаю, что бывает такая ирония судьбы. Чтобы три матча играть подряд… Мы шутили с тренерами на эту тему, не вспомнили, чтобы кто-то сыграл трижды. Важность каждого матча большая. Для всех команд. Один матч домашний, другой – выездной, третий – уже чемпионат. Поэтому под разными углами надо на каждый матч смотреть. Свои задачи, свои требования. Надеюсь, мы возьмем определенное количество очков в этих матчах.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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