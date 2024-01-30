Футболисты «Крыльев Советов» в Москве прошли углубленное медицинское обследование

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Сегодня футболисты «Крыльев Советов» собрались в Москве, где прошли углубленное медицинское обследование в клинике спортивной медицины «Лужники».

Завтра команда отправится в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 13 февраля.

На сборе запланировано три матча.

"Приняли решение провести УМО между сборами, чтобы посмотреть на состояние ребят во время набора кондиций. Наши иностранцы прошли осмотр на несколько дней раньше. Мы всем довольны, как только получим все данные по результата обследований, сможем с ними работать. Почти все игроки чувствуют себя хорошо, никаких нареканий от медицинского штаба нет", – отметил главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"