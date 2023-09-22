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Футболисты и ветераны «Крыльев Советов» перед матчем с «Сочи» стали гостями в двух самарских школах

22 сентября 2023 21:38
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Школьники могли задать интересующие их вопросы, получить автографы и сделать снимки с любимыми футболистами, а также ребят пригласили на матч с «Сочи».

Футболисты и ветераны «Крыльев Советов» стали гостями в самарских учебных заведениях в преддверии матча 9 тура МИР РПЛ против «Сочи». Игроки мужской и женской команд «Крыльев Советов» Илья Гапонов, Юлия Анисимова, Анна Чудилина, заслуженный ветеран «Крыльев» и директор Академии «Крылья Советов» стали гостями образовательного центра «Южный город», а капитан «Крыльев» Александр Солдатенков и заслуженный ветеран Александр Цыганков посетили школу № 153. Легенда клуба Валерьян Панфилов посетил обе школы.

На этих встречах каждый желающий имел возможность задать интересующие его вопросы, получить автографы и сделать снимки с любимыми футболистами, а также ребята были приглашены на предстоящий матч против «Сочи».

– Знаю, насколько важно для детей видеть гостей из мира спорта, таких как футболисты. Это приносит им невероятное удовольствие, и мы получили много положительных эмоций от общения с ними. Мы с нетерпением ждем предстоящего матча и обещаем, что будем стараться на поле, чтобы не разочаровать наших болельщиков, – отметил Илья Гапонов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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