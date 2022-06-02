Футболистки «Крыльев Советов» поздравили с праздником особенных детей

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Футбольный клуб «Крылья Советов» совместно с партнером клуба, компанией «Додо Пицца» посетили Самарский пансионат для детей-инвалидов.

Клуб не первый раз приходит в гости к особенным детям. В этот раз поздравить юных воспитанников с Международным днем защиты детей пришли члены нашей женской команды: тренер Галина Комарова и игроки Марина Дегтева, Мария Черепанова и Мария Степашева.

Девушки угостили вкусной пиццей всех ребят и пригласили на домашние игры «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"