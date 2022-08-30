Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

144

Сегодня, 30 августа, на тренировочной площадке «Восход» около стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся финальный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом – 2022». Турнир по традиции проходил все лето, с 10 июня по 30 августа, в три этапа. В масштабных соревнованиях принимали участие детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области, всего почти 33 тысячи ребят. Сильнейшие команды встретились в областном финале. Участников и гостей соревнования поприветствовал Губернатор Дмитрий Азаров.

«Очень рад тому, что традиция проведения турнира «Лето с футбольным мячом» входит в свое 15-летие. Уверен, что следующий турнир соберет еще больше мальчишек и девчонок на футбольных полях Самарской области. Тем более, что таких футбольных полей – обустроенных, комфортных, качественных – с каждым годом в нашем регионе становится больше благодаря инициированным Президентом страны нацпроектам, благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», благодаря усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы все больше и больше спортивно-оздоровительных комплексов, открытых площадок, футбольных полей появлялось на территории Самарской области. Все это способствует не только популяризации действительно народного вида спорта – футбола, - но и формированию спортивного и здорового отношения к жизни», – подчеркнул руководитель региона.

Турнир «Лето с футбольным мячом» проводят в Самарской области уже четырнадцатый год. В нем участвуют команды юношей и девушек двух возрастных категорий: 9-11 лет и 12-14 лет.

Дмитрий Заботин, вратарь отрадненской команды «Нефтяник», в этом году участвует в турнире уже четвертый раз. По его словам, соперники подобрались очень сильные. «Попались хорошие и сильные соперники, например, команда «Нефтяник» из Новокуйбышевска. Участие в этом турнире – это эмоции, новые знакомства и опыт, который пригодится в будущем. Я мечтаю стать футболистом и попасть в команду «Крылья Советов» – клуб, за который я болею», – поделился своими впечатлениями спортсмен.

С ним согласна и мама Ксения Заботина: «Масштабный турнир, эмоции невозможно передать. Мальчишки и девчонки, которые играют в футбол, тренируют свою выдержку, выносливость, проявляя характер на поле. Очень рада, что такие соревнования проводятся в нашем регионе. Дополнительный стимул, стремление заниматься любимым видом спорта дают встречи с игроками «Крыльев Советов». Глядя на них, дети стремятся к победам без поражений».

Губернатор Дмитрий Азаров вручил победителям дипломы, кубки и медали.

«Я приветствую ваше желание быть здоровыми и спортивными, желание достигать результатов. Сегодня здесь собрались победители. Но уверен, что все 33 тысячи ребят, которые приняли участие в соревновании в этом году, стали победителями. Кто-то обрел новых друзей, кто-то повысил свое мастерство, которое позволит в будущем добиваться еще больших побед», – уверен Дмитрий Азаров.

Команды – победительницы старшей возрастной группы также получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей «Вега» по смене «футбол». А лучшие команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена».

В младшей группе среди девочек третье место заняла самарская команда «Кристалл». На втором – спортсменки из Вязовки. Первое место завоевала «Лада» из Тольятти. А в старшей группе команда из Автограда упустила позиции, но тем не менее завоевала «бронзу». «Серебро» досталось команде из Красноярского района, а «золото» присуждено спортсменкам из Васильевки.

Среди юношей младшей группы третье место получила команда из Железнодорожного района Самара, на втором оказались отрадненцы, а победу одержали новокуйбышевские спортсмены. В старшей группе «бронза» – у команды из Кротовки, «серебро» – уедет в Смышляевку, а «золото» – в Луначарский.

Лучший игрок в старшей возрастной группе получил Кубок памяти Максима Пустозвонова, нашего земляка, героя, погибшего во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Максим увлекался спортом, играл в молодежном составе футбольного клуба «Крылья Советов».

Помимо матчей для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами Академии «Крыльев Советов» и товарищеская встреча капитанов команд-участниц турнира с почетными гостями.

«Очень приятно, что сегодня проводятся такие турниры для детей. Команды приезжают со всего региона. Я видел в глазах детей огоньки и стремление к победе. В моем детстве того футбольного турнира не было. Надеюсь, что благодаря этим соревнованиям кто-то из ребят попадет в команды, которые играют в премьер-лиге», – поделился своими впечатлениями экс-вратарь «Крыльев Советов» Денис Вавилин.

Турнир «Лето с футбольным мячом» – это привлечение детей к регулярным занятиям спортом, а также возможность выявить наиболее талантливых ребят, чтобы в дальнейшем они могли тренироваться в специализированных спортивных школах, а в перспективе претендовали на попадание на профессиональный уровень.

«Для детей подобные турниры – огромный толчок к началу большой спортивной карьеры, – уверена тренер женского футбольного клуба «Крылья Советов» Мария Черепанова. – В прошлом году после турнира к нам приехали дети на стажировку, во время которой мы отобрали несколько девочек. Сейчас они занимаются в Академии «Крыльев Советов». Это огромный толчок для них».

«Рад тому, что турнир привлек внимание селекционеров и, в первую очередь, нашего ведущего клуба «Крылья Советов», Академии «Крылья Советов», тольяттинской Академии им. Коноплева. В прошлом году академии присмотрели восемь человек именно на турнире «Лето с футбольным мячом». Знаю, что тренеры, наставники внимательно следили за турнирами в этом году, и рассчитываю, что также кто-то из ребят и девчат будет приглашен для занятий спортом в академии. Я вам этого желаю, – обратился к участникам турнира Дмитрий Азаров. – Очень важно, чтобы наши футбольные клубы – «Крылья Советов» и «Акрон» – имели подпитку из Самарской области, чтобы наши мальчишки и девчонки пополняли наши команды мастеров, показывали красивую игру на радость всем болельщикам, всем любителям футбола. Уверен, что так и будет, и благодаря вам клуб «Крылья Советов» – и мужской и женский – будет достигать новых славных успехов».

Напомним, что впервые турнир «Лето с футбольным мячом» провели в Самаре в 2009 году как городские районные соревнования. Сегодня это масштабный областной турнир, в котором ежегодно принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области. Успешный опыт региона по реализации проекта был высоко оценен и взят в работу на федеральном уровне. В 2019 году на основе положения турнира «Лета с футбольным мячом» было запущено новое направление реализации федерального проекта «Детский спорт», который координирует трехкратная Олимпийская чемпионка, Депутат Государственной Думы Ирина Роднина. В первый год к всероссийскому фестивалю «Дворовой футбол», который реализуется при участии Российского футбольного союза и Министерства спорта РФ, присоединились 73 региона России.

Проведение в Самарской области масштабных детских соревнований как «Лето с футбольным мячом» способствует решению задач национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, – к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом не менее 70% жителей страны. И для ее достижения в регионе усилиями властей региона и лично Губернатора Дмитрия Азарова проводят комплексную и системную работу. Так, в Самарской области активно развивают спортивную инфраструктуру, строят новые площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны. Зримым результатом этой работы стало то, что доля жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 49,7 % в 2021 году.

Фото: Юлия Рубцова