Для болельщиков подготовлена развлекательная программа на матче «Крылья» – «Динамо»

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23 февраля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо». Начало матча в 16:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» подготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 14:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнет свою работу фаншоп «Крылья Советов», на гейте 3 болельщиков угощения от клуба – масленичные блины от компании «БлинБери» и горячий глинтвейн. Также угощения можно получить на секторе С120.

Кроме того, все желающие смогут прокатиться на собачьих упряжках вместе с хаски, принять участие в масленичных забавах – посоревноваться в перетягивании каната, бросании валенка на дальность и многих других испытаниях.

На стилобате сектора С болельщиков ждет талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» с 14:30 болельщиков ждут общение с легендами «Крыльев» Равилем Аряповым и Александром Цыганковым, а также розыгрыш сертификатов от партнера клуба «Додо Пиццы» и технического партнера «Крыльев» от ведущего Александра Четверикова.

В зоне гостеприимства сектора А403 можно принять участие в сеансе одновременной игры в шашки с чемпионом мира, Европы и России по русским шашкам Олегом Дашковым, мастером спорта, чемпионом мира в командном зачете, серебряным призером чемпионата мира Вадимом Дашковым, действующим чемпионом и обладателем Кубка Самарской области, чемпионом России в командном зачете Алексеем Захаровым, трехкратным чемпионом мира Фахрутдином Канюкаевым.

Кроме того, в А403 с 14:30 болельщиков ждет развлекательная программа от партнера клуба «Фонбет». Ведущий мероприятия – Илья Некорыстнов. В это же время там начнет свое выступление шоу-оркестр духовых инструментов. Там же свою работу проведет творческая мастерская «Плакат в поддержку КС» и аквагрим. Там же пройдет акция «Письмо солдату», участие в котором могут принять все желающие и болельщики с детьми. Кроме того, письма и рисунки можно написать заранее и принести на стадион.

Для посещения матча НЕ нужна Карта болельщика. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта».

Для удобства болельщиков на «Солидарность Самара Арене» будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4-м этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами).

Владельцы абонементов могут попасть на стадион по сезонным картам. Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"