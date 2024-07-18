Детский талисман "Крыльев Советов": капибара Лукас

176

Капибара Лукас приехал из Латинской Америки по приглашению Бенхамина Гарре, Фернандо Костанцы и Франко Орозко, чтобы встретиться с Крысом Лютиком. Как и Крыс Лютик, Лукас принадлежит к отряду грызунов. Лукас проведет с нами этот сезон.

Он очень дружелюбный и, мы уверены, быстро подружится с нашими юными болельщиками. Познакомиться с Лукасом вы сможете уже в программке к матчу с "Зенитом".

Кроме этого, в программках к домашним матчам "Крыльев" ждет детская страничка с заданиями: соберите все программки, выполните задания, и получите уникальные подарки от клуба!