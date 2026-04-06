Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча с ЦСКА

Для удобства болельщиков, 7 апреля, в день игры с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах, которые помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

Маршрут: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 16:30.

Интервал движения: каждые 15-20 минут.

Отправление последнего автобуса: 17:40.

Остановки: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

Обращаем внимание, в обратном направлении автобусы не следуют, сообщает пресс-служба ПФК "КС".