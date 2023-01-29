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Аргентинский атакующий полузащитник Бенхамин Гарре перешел в «Крылья Советов». 22-летний футболист подписал контракт с нашей командой на 3,5 года. Бенхамин будет выступать за «Крылья» под 28 номером, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Гарре – уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешел в «Манчестер Сити», в составе молодежных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. После перешел в аргентинский «Расинг», за который сыграл 32 игры, забил 3 мяча и трижды ассистировал партнерам. Последний клуб Гарре – «Атлетико Уракан». Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

– Бенхамин Гарре – это яркий футболист высокого уровня, он прошел школу «Манчестер Сити», где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре.

Переговоры и сама организация перехода Бенхамина в нашу команду были непростыми, но в итоге нам удалось достигнуть договоренности. Мы рассчитываем, что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет «Крыльям» достигнуть необходимых результатов, – отметил генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

Фото: пресс-служба ФК "КС"