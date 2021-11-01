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Антон Зиньковский: Буду стараться как можно больше матчей сыграть в футболке "Крыльев"

1 ноября 2021 12:58
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Антон Зиньковский: Буду стараться как можно больше матчей сыграть в футболке "Крыльев"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский, для которого матч с "Краснодаром" (1:0) стал 100-м в составе нашей команды, ответил на вопросы клубной пресс-службы в самолете на пути в Самару.

– Часто приходится давать интервью на борту самолета?

– Сегодня первый раз. Это интересный опыт. Ребята в шоке, говорят, что фильм про меня снимают (улыбается).

– Есть ли еще силы после такого эмоционального матча?

– Да, матч был тяжелый. И эмоционально, и физически. В конце матча физически тоже уже было тяжело. Но главное, что мы доиграли этот матч, довели его до победы. Самое главное, что порадовали команду, тренерский штаб. Пользуясь случаем, поздравляю наш тренерский штаб, болельщиков, всю нашу команду и своего первого тренера, он сегодня был на этом матче, приехал с Новороссийска.

– Что подумал, когда "Краснодар" первый забил гол, и судья очень долго пересматривал спорный эпизод?

– Я сначала расстроился, ведь у нас были такие хорошие моменты в начале игры. В первой половине первого тайма. Но мы их не забили, не реализовали. Подумал, что какое-то невезение, нелепый рикошет. Из-за этого надо было бы игру переворачивать, возвращать. Но спасибо судьям, что разобрали этот сложный эпизод. Я сам даже сначала не понял, что там было. Только потом сказали, что пассивный офсайд, долго разбирались. Получается, что это был тяжелый эпизод. Потому что когда я посмотрел, тоже сначала не понял. Но просто браво, как разобрались судьи.

– Эксперты "Матч ТВ", которые смотрели матч, очень долго определяли лучшего игрока. Отмечали игру нашей обороны и выбрали лучшим Ивана Ломаева.

– Я думаю, это заслуженно. Обычно, когда выигрываешь, лучшим становится тот, кто забил гол. Но там получилось, что гол больше привез соперник. Не отменяет того, что Сарвели молодец, забил гол и он оказался победным. Но Ваня Ломаев тоже очень много моментов вытащил, достал, перевел в перекладину в первом тайме. Все круто сыграли, главное, что на ноль. Я думаю, что все довольны, как мы в обороне сыграли.

– Ты говорил, что матчи с "Краснодаром" для тебя особенные.

– Да, ко мне туда постоянно приезжает вся семья. Мама, папа, братья, друзья, девушка, знакомые, у кого получается приехать. Все меня поддерживают. Это дает дополнительный заряд. Когда ты играешь, а за тебя еще 20-30 человек лично болеют на стадионе. Именно твоих близких. Это дает импульс и еще больший заряд.

– Ты сказал, что и семья, и первый тренер присутствовали на игре. Сколько было всего человек?

– Сегодня не так много, потому что дали мало билетов. Это из-за ограничений. Поэтому было где-то 10-15 человек. Когда была полная заполняемость, было человек 30-40, а то и больше.

– Сегодня также праздник, все тренеры ждут подарков. Но у тебя также получился особенный день – 100 матчей за "Крылья Советов". Это достаточно серьезный юбилей.

– Да, сам в шоке! Уже давно играю за "Крылья". Рад, что команда порадовала меня лично в этот день. Когда за несколько дней знал, что 100-й матч выпадает на "Краснодар", можно сказать, у меня дома, очень хотел, чтобы мы выиграли. Благодарен ребятам, что помогли исполнить мини-мечту. Для меня 100-й матч, победа, что может быть лучше!

– Ребята знали об этом?

– Кто-то знал, конечно, какая-то часть знала.

– Футболки с этого матча пополнят твою коллекцию или кому-нибудь подаришь?

– Одну подарил, одну заберу себе.

– Как-то по-особенному будешь отмечать?

– Нет, не буду никак отмечать. Надеюсь еще больше матчей сыграть в майке "Крыльев" и будет больше побед.

– Какой самый запоминающийся матч в "Крыльях" у тебя был?

– Наверное, по тому, как складывался сегодняшний матч, то он. Потому что 100-й матч, победа, тяжелая игра, мы играли с хорошим соперником.

– Такая же ситуация с 100-м матчем была у "Зенита" с Ракицким.

– Да! Я, кстати, вчера, когда смотрел, сказали, что 100-й матч у него. Он пришел в "Зенит" в то же время, как и я в "Крылья". Получается, мы за одно время одинаковое количество матчей сыграли. Для себя это вчера подметил. Он забил, я не забил, но мы выиграли – это главное.

– У тебя сегодня был отличный момент, но Сафонов здорово сыграл.

– Да, он отбил в первом тайме. Я думал, что Ежов сам забьет, когда он покатил на Сару. Я уже смотрю, думаю, ну забейте хоть так, а еще и не забили. Я думаю, да ладно, как так?! Главное, что Сарвели заковырял свой гол. Это лучше для всех. Три очка – это самое главное.

– Сафонов, наверное, тоже хотел своих тренеров поздравить.

– Все хотели, но у нас больше праздников сегодня было (улыбается).

– На недели было три долгих перелета, как вообще хватило сил?

– Нам, можно сказать, повезло, что была кубковая игра. Мы сделали ротацию состава. Те игроки, которые больше времени играли в чемпионате до этого, выдохнули, отдохнули, кто-то не поехал, кто-то сыграл по 20, по 10 минут. Но тем не менее, три перелета, один из них Красноярск – это неудобно. Но такой календарь, ничего страшного. Сейчас у нас будут домашние игры. Из пяти матчей один на выезде – "Нижний Новгород". Календарь сейчас хороший для нас.

– Какие у тебя цели, что можешь сказать болельщикам, которые тебя поддерживали все 100 матчей?

– Болельщикам огромное спасибо! Они и нашу команду поддерживают очень сильно, приезжают на каждый выезд. Меня все время, что я в "Крыльях", меня поддерживали, были хорошие комментарии. Я буду стараться как можно больше матчей сыграть в футболке "Крыльев", стараться побеждать, вот и все.

 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью

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