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Иван Бобер переходит в «Крылья Советов»

17-летний полузащитник Иван Бобер стал футболистом «Крыльев Советов». Иван родился в Самаре, свою карьеру начинал именно в Академии «Крыльев». В июле 2020 года он перешел в «Чертаново». Контракт с нашей командой подписан сроком на 2 года.

Бобер выступал за юношеские сборные России U-15, U-16, U-17, на его счету 12 матчей и 7 голов за национальные команды. Иван – сын Антона Бобра, легенды «Крыльев», который сыграл 300 игр за нашу команду. Иван Бобер будет выступать за самарский клуб под номером 76.

– Иван – перспективный футболист. У нас была возможность познакомиться с ним на первом сборе, мы считаем, что у него есть все, чтобы прогрессировать и расти именно на родине – в Самаре. Это очень талантливый парень. Для нас важна и преемственность – каждый самарский болельщик знает Антона Бобра, отца Ивана, который успешно выступал за «Крылья» в течение многих лет. Желаем Ивану удачи в «Крыльях», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"