В День Победы Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

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Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Великой Победы. После окончания Парада Победы на площади Куйбышева состоялось возложение цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в память о героях, защищавших Родину в Великой Отечественной Войне.

В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель командующего 2-й Гвардейской армии гвардии полковник Павел Олексюк, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, а также депутаты, представители силовых ведомств и общественных организаций.

«Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России, - отметил Дмитрий Азаров в своем поздравлении с Днем Великой Победы. -Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее. Ведь мы – россияне, и за нами - правда. Сломить нас не удавалось еще никому. Это в нашем национальном характере, в нашей крови, в тех идеалах, традициях и святынях, которые на века завещаны нам поколением победителей. И потому так актуально звучат слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина: «Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знают Россию и ее историю - она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии».

После возложения прозвучал гимн Российской Федерации и десятикратный ружейный залп в честь героев, защитивших Родину от фашизма.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся весь день и завершатся вечерним концертом, праздничным фейерверком и артиллеристским салютом. С площади Куйбышева, а также с установленных в акватории Волги трёх барж в районе 1-ой очереди набережной в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооружённых Сил Российской Федерации в сопровождении холостых залпов из четырёх 122-мм гаубиц Д-30.

Фото: правительство СО