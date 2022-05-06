Трансляцию парада Победы планируют смотреть 6 из 10 самарцев

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Трансляцию парада Победы в этом году собирается смотреть больше самарцев, чем в прошлом. Интерес к мероприятию чаще проявляет старшее поколение, по опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Смотреть трансляцию парада Победы 9 Мая в этом году собираются практически 6 из 10 самарцев (61%). «Сейчас особенно важно помнить о подвиге наших дедов», — комментируют респонденты. У 34% опрошенных иные планы: участие в праздничных мероприятиях в своем населенном пункте, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.



Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию: если среди самарцев до 34 лет утро 9 Мая проводят перед телевизором 48%, то среди респондентов старше 45 — 68%. Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (64% против 58% соответственно).



В этом году смотреть трансляцию парада Победы собирается на больше россиян, чем год назад: «Мои деды воевали, это наша гордость. Мы живем сейчас только благодаря их победе!»