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Самарские моторостроители в преддверии Дня Победы чествовали своих ветеранов

8 мая 2022 11:19
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Самарские моторостроители в преддверии Дня Победы чествовали своих ветеранов

В ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В год 110-летия предприятия по сложившейся традиции ветераны производства посетили «ОДК-Кузнецов» и увидели модернизированные производственные объекты и вновь построенные корпуса, в которых на современном оборудовании производятся газотурбинные и ракетные двигатели.

В канун Дня Победы, 6 мая, ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили 68 представителей Совета ветеранов ПАО «ОДК-Кузнецов. Для них была организована автобусная экскурсия по территории предприятия с посещением вновь построенных и модернизированных производственных объектов – с начала преобразований в «ОДК-Кузнецов» реализованы 10 проектов реконструкции и технического перевооружения производства.

«Сегодняшней экскурсией в нас, ветеранов, словно вдохнули жизнь. Проехав по территории предприятия, мы увидели: с основания построены новые корпуса, благоустроены территории. Это долгожданные преобразования, во главе которых стоит молодой коллектив «ОДК-Кузнецов». Мы видим, что за последние годы наш завод возрождается. Нам, ветеранам, хочется верить, что наш труд, наш пример сыграли в этом не последнюю роль», - отметила в своем выступлении председатель Совета ветеранов «ОДК-Кузнецов» Людмила Суркова.

У мемориального комплекса «Моторостроителям военных лет – фронтовикам и ветеранам труда 1941-1945 гг.» состоялся торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню, за которым последовал праздничный концерт с участием приглашенного музыкального коллектива, а также духового оркестра. В обращении к ветеранам и работникам, принявшим участие в торжественном митинге, управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев отметил высокую значимость Дня Победы для сотрудников предприятия, появившегося на Самарской земле в 1941 году.

«Суровое испытание для нашей Родины – Великая Отечественная война – дала мощный импульс к развитию промышленности у нас в Самаре. Десятки тысяч человек положили свой труд, порой здоровье и даже жизнь, чтобы тогда и сейчас Россия могла защитить себя. С 1941 года завод работал, не останавливая выпуск продукции даже в самые трудные для страны годы. Мы наследники тех великих людей: победителей, воинов и тружеников тыла. Только развивая наш завод, мы можем по-настоящему отблагодарить вас. Мы строим новые цеха и корпуса, вводим целые производства, чтобы вы могли гордиться не только прошлым предприятия, но и его настоящим и не бояться за его будущее. Я искренне надеюсь, что вас радуют преобразования в «ОДК-Кузнецов». Они стали возможны благодаря тому фундаменту, который создали вы».

Торжественные мероприятия в преддверии Дня Победы прошли и на площадке опытного производства «ОДК-Кузнецов» – в ОП «Управленческий». К Вечному огню у стелы «Вам, беззаветным защитникам нашим» ветераны и работники предприятия возложили цветы. Состоялся праздничный концерт.

Также расчет молодых специалистов «ОДК-Кузнецов» во главе с Алексеем Соболевым принял участие в церемонии возложения цветов к вечному огню на площади Славы. 

По традиции перед праздником работники предприятия поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим праздником. Волонтеры приехали в дома к 312 ветеранам войны и труда, трудившимся на предприятии в военные и послевоенные годы, чтобы вручить подарки от организации.

Теги: ОДК-Кузнецов

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