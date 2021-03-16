"Искандеры", танки и "Ураганы" прибыли в Самару для участия в параде Победы

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Боевая техника из войсковых частей Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, прибыла в Самару для участия в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас боевую технику разгружают с железнодорожных платформ. В Самару привезены танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и другая техника.

Для сохранения асфальтного покрытия на дорогах общего пользования всю боевую технику на гусеницах перевозят в район временного размещения на тралах.

В День Победы по площади Куйбышева также продемонстрируют бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ "Патриот", зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г». Всего в параде будет задействовано свыше 40 единиц боевой техники.

При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно- противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: скрин видео