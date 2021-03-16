"Искандеры", танки и "Ураганы" прибыли в Самару для участия в параде Победы

Боевая техника из войсковых частей Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, прибыла в Самару для участия в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас боевую технику разгружают с железнодорожных платформ. В Самару привезены танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и другая техника.
Для сохранения асфальтного покрытия на дорогах общего пользования всю боевую технику на гусеницах перевозят в район временного размещения на тралах.
В День Победы по площади Куйбышева также продемонстрируют бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ "Патриот", зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г». Всего в параде будет задействовано свыше 40 единиц боевой техники.
При подготовке к проведению парада спланирован комплекс санитарно-
Фото: скрин видео
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