Самарский регион развивает экспорт сладостей

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По данным на начало августа 2021 года экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» составил 36,5 млн. долл. США. Данный показатель выше аналогичного периода 2020 года на 4,3%. Информация распространена Федеральным центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что местные производители могут активнее представлять свою продукцию на международных рынках для этого в регионе разработаны и действуют механизмы поддержки.

«Экспорт продукции АПК растет. Это показатель востребованности продукции сельского хозяйства, высоких технологий в сфере АПК, опыта и профессионализма тружеников села», - подчеркивал ранее глава региона.

На сегодняшний день наибольшую долю в структуре экспорта пищевых продуктов - 38% - занимают кондитерские изделия. Предприятиями Самарской области их экспортировано на сумму 13,7 млн. долл. США. Таким образом, экспорт сладостей вырос на 1,2% к уровню аналогичного периода 2020 года.

Кондитерские изделия самарского производства наиболее активно приобретают страны Южной Европы (19,5%), Ближнего востока и Закавказья (19,3%), Восточной Европы (13,8%), Азии (12,7%).

Основными экспортерами кондитерской продукции являются ООО «Нестле Россия», ООО «Услада», ООО «КФ «Сласти», ООО «Вольский кондитер-2», ЗАО «Самарский кондитер».

«Начинали мы с Казахстана, Беларуси, Украины, потом была Армения, Таджикистан, Монголия. А сейчас уже отправляем в 14 стран, – рассказывает директор ООО КФ «Сласти» Анатолий Конотоп. – У стран разные предпочтения и по продукции, и по фасовке, и по упаковке. Например, если в Монголии любят белый цвет и чаще покупают именно его, то в Китае белый – цвет смерти. Здесь предпочтительнее сиреневая упаковка».

Фото: пресс-служба облправительства