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Жителю Самарской области запретили держать в поселке коз и овец

31 июля 2025 12:32
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Жителю Самарской области запретили держать в поселке коз и овец

Житель Самарской области решил заняться животноводство и стал разводить на принадлежащем ему земельном участке мелкий рогатый скот. Однако делал это мужчина с нарушением ветеринарного законодательства.
Помещение, где содержались козы и овцы, находилось в аварийном состоянии и в него был обеспечен доступ для проникновения диких животных, при этом 
профилактическая вакцинация от опасных, в том числе и для человека, заболеваний хозяином не проводилась и биологические отходы не вывозились.  В результате жители поселка пожаловались на неприятный запах и потенциально опасное соседство.
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение запретить животноводу содержание и разведение коз и овец на территории поселка. В отделении судебных приставов в отношении него было возбуждено исполнительное производство.
В целях побуждения должника с исполнению судебного решения судебный пристав вынес в отношении него постановления об ограничении в праве выезда за пределы России и взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
В результате принятых мер животные были вывезены с территории сельского поселения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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