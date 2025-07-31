Жителю Самарской области запретили держать в поселке коз и овец

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Житель Самарской области решил заняться животноводство и стал разводить на принадлежащем ему земельном участке мелкий рогатый скот. Однако делал это мужчина с нарушением ветеринарного законодательства.

Помещение, где содержались козы и овцы, находилось в аварийном состоянии и в него был обеспечен доступ для проникновения диких животных, при этом

профилактическая вакцинация от опасных, в том числе и для человека, заболеваний хозяином не проводилась и биологические отходы не вывозились. В результате жители поселка пожаловались на неприятный запах и потенциально опасное соседство.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение запретить животноводу содержание и разведение коз и овец на территории поселка. В отделении судебных приставов в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

В целях побуждения должника с исполнению судебного решения судебный пристав вынес в отношении него постановления об ограничении в праве выезда за пределы России и взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате принятых мер животные были вывезены с территории сельского поселения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.