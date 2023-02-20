Жительница Похвистнево напала на полицейского

152

В Похвистнево вынесен приговор 40-летней местной жительнице.

Следствием и судом установлено, что 22 марта 2022 года осужденная, находясь в квартире дома, расположенного по улице Самарской, высказала угрозы жизни и здоровью в отношении проживающих в указанном доме лиц. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сопроводили злоумышленницу в служебный автомобиль, где она причинила сотруднику легкий вред здоровью.

Кроме того, осужденная в 2019 году, находясь на проезжей части дороги по улице Самарская в Ленинском районе, нанесла несколько ударов сотруднику органов внутренних дел, причинив физическую боль.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком на 2 года, сообщает СУ СК.