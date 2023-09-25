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Жительница Кинельского района "прихватизировала" часть соседского сада

25 сентября 2023 10:50
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Жительница Кинельского района "прихватизировала" часть соседского сада

Судебные приставы отделения судебных приставов Кинельского района Самарской области ограничили должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации, после чего она демонтировала занимающий чужую землю забор.

Установлено, что женщина не так давно приобрела земельный участок для строительства жилья. Позже на его территории она возвела забор, «захватив» при этом часть участка соседки. Последняя обратилась в суд. В результате служители Фемиды признали иск обоснованным и пришли к выводу, что спорный забор нарушает права истца на использование принадлежащего ему земельного участка.

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель ознакомил должницу с требованиями исполнительного документа, уведомив о сроках для добровольного исполнения судебного решения, исключающих применение штрафных санкций.

Женщина забор убирать не спешила и сотрудником Службы в отношении должницы было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, в отношении неё был вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Нежелание нести дополнительные финансовые потери стало для должницы руководством к действию. Владелица участка приступила к демонтажу спорного ограждения и исполнила решение суда.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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