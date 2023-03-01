Я нашел ошибку
Главные новости:
МЧС перенесло проверку систем оповещения из-за хакерских атак
МЧС перенесло проверку систем оповещения из-за хакерских атак
В городе Отрадный Самарской области горели конюшни
В городе Отрадный Самарской области горели конюшни
Жительница Кинельского района при возведении забора присвоила себе часть соседского участка.
Жительница Кинельского района при возведении забора присвоила себе часть соседского участка
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
В Самарской области угнали такси с АЗС
В Самарской области угнали такси с АЗС
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Кинельского района при возведении забора присвоила себе часть соседского участка

1 марта 2023 10:51
43
Жительница Кинельского района при возведении забора присвоила себе часть соседского участка.

Судебные приставы побудили женщину вернуть незаконно занятую землю соседке.

Жительница г. Кинель приобрела землю под индивидуальное жилищное строительствао и решила сразу же возвести вокруг участка забор. При возведении ограждения она присвоила себе часть земельного участка соседки. Та попыталась уговорить новую владелицу земли передвинуть забор на положенное ему место, но получила отказ.  В результате женщина обратилась в суд, который постановил участок освободить и забор перенести.

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области возбудили исполнительное производство об обязании жительницы г. Кинеля установить ограждение в соответствии с координатами границ участка. Должницу о возбуждении исполнительного производства уведомили. Также ее предупредили о мерах принудительного воздействия, которые могут быть у ней применены в случае неисполнения решения суда. Женщина предостережения проигнорировала.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установил должнице  срок для исполнения требований судебного решения.

Не желая усугублять ситуацию, женщина перенесла забор на положенное ему место. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За невыполнение условий контракта безенчукский фермер вернул часть сельскохозяйственной субсидии
28 февраля 2023, 09:38
За невыполнение условий контракта безенчукский фермер вернул часть сельскохозяйственной субсидии
Министерство сельского хозяйство перечислило главе крестьянского фермерского хозяйства свыше 1,2  миллиона рублей. Происшествия
294
В Сызрани уничтожат 320 бутылок алкогольной продукции
22 февраля 2023, 12:40
В Сызрани уничтожат 320 бутылок алкогольной продукции
Их продавали без лицензии. Происшествия
617
Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов
21 февраля 2023, 10:20
Тольяттинка убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов
Антисанитарные условия заставили администрацию г.о. Тольятти обратиться с заявлением в суд. Происшествия
673
В центре внимания
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
106
Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
28 февраля 2023  19:29
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
385
Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.
28 февраля 2023  19:18
По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога
394
28 февраля 2023  18:26
Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов
401
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
1426
Весь список