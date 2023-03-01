Жительница Кинельского района при возведении забора присвоила себе часть соседского участка.

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Судебные приставы побудили женщину вернуть незаконно занятую землю соседке.

Жительница г. Кинель приобрела землю под индивидуальное жилищное строительствао и решила сразу же возвести вокруг участка забор. При возведении ограждения она присвоила себе часть земельного участка соседки. Та попыталась уговорить новую владелицу земли передвинуть забор на положенное ему место, но получила отказ. В результате женщина обратилась в суд, который постановил участок освободить и забор перенести.

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области возбудили исполнительное производство об обязании жительницы г. Кинеля установить ограждение в соответствии с координатами границ участка. Должницу о возбуждении исполнительного производства уведомили. Также ее предупредили о мерах принудительного воздействия, которые могут быть у ней применены в случае неисполнения решения суда. Женщина предостережения проигнорировала.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установил должнице срок для исполнения требований судебного решения.

Не желая усугублять ситуацию, женщина перенесла забор на положенное ему место. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.