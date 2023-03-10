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Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане

10 марта 2023 10:28
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Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером 10.03.2023 местами по Самарской области и г. Самара сохранится туман при видимости 500 метров и менее".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок. Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

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