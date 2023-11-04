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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Жигулевска выращивал коноплю

4 ноября 2023 13:28
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Житель Жигулевска выращивал коноплю

В октябре текущего года сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Жигулевску от неравнодушных граждан поступила информация о том, что местный житель 1986 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации, в ходе засадных мероприятий, полицейские остановили ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местного жителя на ул. Орджоникидзе. В ходе досмотра в присутствии понятых, у мужчины во внутреннем кармане куртки обнаружили и изъяли пакет с растительным веществом, также задержанный указал место в лесу, где незаконно культивировал растения.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной, массой свыше 18 граммов, 24 куста, изъятые на «плантации» – наркотикосодержащие растения конопля (cannabis).

В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).  Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача) решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 1 сутки.

Теги: Стоп Наркотик

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