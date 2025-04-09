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Житель Жигулевска угнал машину матери

9 апреля 2025 10:52
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Житель Жигулевска угнал машину матери

В январе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским о пропаже с парковки автомобиля ВАЗ-21102. Оперативный дежурный уточнил государственный номер, цвет, особые приметы автомобиля и ориентировал на розыск все наружные службы полиции.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Ткачева сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции обнаружили съехавший в кювет автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина 1994 года рождения, не нуждающийся в медицинской помощи, пояснил сотрудникам полиции, что у него с собой нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения местный житель отказался.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.166 УК РФ, задержанный пояснил сотрудникам полиции, что решил покататься по городу, для чего вытащил у матери из кармана куртки ключи. В пути следования не справился с управлением и съехал в кювет.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.

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