Житель Жигулевска получал зарплату и одновременно пособие по безработице

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Полицейские установили, что 37-летний мужчина в ноябре 2021 года обратился в Центр занятости населения г.о. Жигулевск с заявлением о содействии в поиске работы. С даты подачи заявления мужчине было назначено ежемесячное пособие. Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства он обязан в течение трех рабочих дней проинформировать центр занятости населения.



В ходе проверки установлено что злоумышленник, устроившись на работу, не сообщил об этом в Центр и продолжал получать пособие по безработице. Злоумышленник незаконно получил больше 23 000 рублей.



По данным сотрудников полиции, ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина признал свою вину полностью и возместил причиненный ущерб в полном объеме.



Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.