Житель Тольятти предстанет перед судом за незаконное предоставление документов для регистрации юридического лица

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1988 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в апреле 2025 года, на парковке одного из торговых центров, ранее не судимый и официально не работающий местный житель согласился на предложение случайного знакомого о незаконном заработке. После чего передал за 5 тысяч рублей свой паспорт гражданина РФ для оформления правоустанавливающих документов, понимая, что не будет осуществлять трудовую деятельность в должности директора фирмы.

В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как руководителе ООО, расположенного в Московской области. Злоумышленник полностью признал вину в совершении противоправного деяния. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает граждан о недопустимости участия в подобных схемах. Если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо или стать номинальным учредителем или руководителем, необходимо помнить, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.