Житель Шигонского района задолжал дочери 320 тысяч рублей алиментов

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Житель Шигонского района, зная о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, не перечислял часть своего дохода в качестве алиментов родной дочери. В результате у отца образовалась задолженность в размере 320 тысяч рублей.

Сотрудник Службы ограничил мужчину в выезде за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление об ограничении должника в пользовании спецправом. Также судебный пристав-исполнитель установил, что в у должника в собственности находится немецкий автомобиль марки «Opel».

Мужчине было вручено требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста и последующей передачи его на реализацию. В результате должник в кратчайшие сроки погасил задолженность перед ребенком.

Судебный пристав предупредил мужчину, что погашение задолженности не освобождает его от обязанности ежемесячно перечислять алименты дочери и посоветовал не забывать об этом, чтобы вновь не оказаться в числе злостных неплательщиков.