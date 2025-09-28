Я нашел ошибку
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Житель Сергиевского района угнал машину приятеля

28 сентября 2025 11:00
Житель Сергиевского района угнал машину приятеля

В январе текущего года в дежурную часть за помощью обратился 44-летний житель Сергиевского района. Мужчина сообщил полицейским, что распивал алкогольные напитки у себя дома в компании знакомых. Через некоторое время уснул, а после обнаружил отсутствие гостей и принадлежащего ему транспортного средства.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил следственно-оперативную группу по адресу, указанному в сообщении.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли документы. Через несколько часов, находясь в одном из районных населенных пунктов, сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции заметили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым. Полицейские сообщили в дежурную часть об обнаружении транспортного средства. Во время осмотра автомобиля к сотрудникам следственно-оперативной группы подошел мужчина и сообщил, что угнал автомобиль своего приятеля, чтоб доехать до дома.

В ходе опроса 24-летний ранее судимый за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью задержанный пояснил сотрудникам: он знал, где лежат ключи и что без разрешения управлять чужим транспортным средством нельзя, но всё равно нарушил закон. По данным полицейских, незадолго до задержания мужчина за кражу приговорен судом к штрафу, который не оплатил.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) в отношении фигуранта уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Сергиевским районным судом Самарской области доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком один год и штрафа в размере двадцать пять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

