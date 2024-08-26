Житель Сергиевска в преддверии нового учебного года погасил перед детьми почти миллионный долг по алиментам

193

Акция «Собери ребенка в школу» продолжается. Участник специальной военной операции из Сергиевска в преддверии нового учебного года погасил перед детьми почти миллионный долг по алиментам.

Мужчина по решению суда обязан выплачивать 1/3 части ото всех видов доходов на содержание двоих детей. Отец производил выплаты, но они были нерегулярными и не покрывали расходы на несовершеннолетних детей. За неисполнение своих родительских обязательств в отделении судебных приставов Сергиевского района Самарской области в отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

Сотрудник Службы неоднократно проводила разъяснительную работу с должником, не теряя надежды хоть как-то побудить мужчину оплатить долг. Пока сергавчанин продолжал уклоняться от своих обязательств, в отношении него сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Также должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В начале этого года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. Судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. После принятых мер алиментные платежи стали регулярными. Кроме того, со слов взыскательницы, мужчина ежемесячно оказывает дополнительную финансовую поддержку детям. Платежи придутся как нельзя кстати и пойдут на подготовку детей к новому учебному году.