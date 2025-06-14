Житель села Шигоны помогал на стройке и украл ноутбук

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К участковому уполномоченному полиции МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель с заявлением о возможном хищении. Он рассказал полицейскому, что некоторое время назад житель соседнего села предлагал ему купить ноутбук. Заявитель не стал совершать покупку техники, так как предположил, что имущество может быть похищенным.

Для проверки информации участковый уполномоченный полиции установил местонахождение предполагаемого злоумышленника, им оказался неработающий житель села Шигоны 1971 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе опроса мужчина сознался, что действительно похитил имущество из помещения строительного вагончика, расположенного на территории частного земельного участка в селе Малячкино, где помогал на стройке и имел свободный доступ в вагончик. Злоумышленник рассказал, что пытался сбыть похищенное имущество, однако не успел, так как был задержан сотрудником полиции. В дальнейшем, в присутствии понятых, он добровольно выдал полицейским похищенный ноутбук, который в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».