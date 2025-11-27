Житель Самары﻿ распылил перцовый баллончик в лицо водителю мусоровоза

Инцидент случился в Кировском районе Самары. Загружая отходы, мусоровоз временно затруднил проезд во дворе. Один из автомобилистов проследовал за спецтранспортом до следующей контейнерной площадки и распылил в лицо водителю содержимое перцового баллончика.

Важно отметить, что процесс погрузки обычно занимает от одной до пяти минут. В большинстве случаев водителям достаточно либо немного подождать, либо найти альтернативный путь объезда.

На место оперативно прибыли экстренные службы и полиция. Пострадавшему водителю была оказана медицинская помощь, сейчас он находится на больничном. Работодатель оказывает ему всю необходимую поддержку. По факту нападения подано заявление в правоохранительные органы для привлечения злоумышленника к ответственности.

"Мы призываем горожан к взаимному уважению и пониманию. Работа водителей коммунальной техники связана с объективными сложностями: работой в условиях ограниченного пространства дворовых территорий, частыми остановками, напряженным графиком.

Этот случай — не просто конфликт на дороге. Под ударом оказался человек, который обеспечивает чистоту и нормальную жизнедеятельность нашего города. Подобные действия в отношении людей, выполняющих свою работу, абсолютно недопустимы", - пишет Минприроды Самарской области.