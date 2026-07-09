Житель Самарской области задержан из-за ложного сообщения о возможном взрыве в кафе

Следственным отделом МО МВД России «Борский» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, в отношении ранее не судимого 69-летнего местного жителя.

В апреле текущего года в экстренные службы поступило анонимное сообщение о существующей угрозе разрушения здания одного из сельских кафе. По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой и экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещения и прилегающую территорию. В ходе работы на месте происшествия предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские МО МВД России «Борский» установили личность и местонахождение злоумышленника.

Допрошенный в качестве подозреваемого пенсионер признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся, выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил: находясь на лавочке возле кафе в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил в экстренные службы заведомо ложные сведения.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа до семисот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма — преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Полицейские незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.