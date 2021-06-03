Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома

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Участковыми уполномоченными полиции совместно с инспектором отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ставропольскому району в ходе проверки в одном из сёл Ставропольского района был установлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

По данным полицейских, житель Тольятти 1975 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, не являясь собственником жилого помещения, зарегистрировал по месту пребывания в жилом доме 35 иностранных граждан. При этом никому из них он не предоставил фактического места для проживания.

Во время беседы со стражами правопорядка мужчина пояснил, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.