36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства

Основные выводы Самая популярная сфера деятельности — собственное производство, ее предпочли бы 36% опрошенных. Часть подобных инициатив связана с хобби и рукоделием (например, создание украшений ручной работы, вязаных вещей), часть предпочитает более масштабные идеи: мебель, химическое производство, машиностроение и тому подобное. 28% предпочли бы сферу общепита (кофейня, бар, пекарня, кондитерская и тому подобное), 27% — сферу досуга и развлечений (квесты, аэротрубы, фитнес-студии и так далее). Четвертое место по популярности заняла сфера образования — 22%, от кружков роботехники для детей до создания онлайн-курсов. Наименее привлекательными сферами деятельности респондентам кажутся оптовая торговля (5%), транспорт и склады (6%). Среди действующих предпринимателей это одни из самых популярных видов деятельности. Самая «женская» категория — бьюти-услуги: салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. Среди женщин она популярнее в 3,03 раза. Мужчины в 2,7—2,8 раза чаще готовы заниматься транспортом, логистикой, оптовой торговлей; в 1,9 раза — строительством и ремонтом, ИТ-сферой. Самый популярный способ стать предпринимателем — открыть свое дело с нуля, так поступили бы 82% респондентов. 7% скорее купят готовый бизнес, оставшиеся 11% выберут промежуточный вариант — купить франшизу. Желаемый чистый ежемесячный доход, ради которого готовы были бы открыть свое дело, — от 300 до 500 тысяч рублей. Чаще всего препятствует открытию собственного дела отсутствие капитала (66%), сомнения в собственных силах (50%), отсутствие бизнес-плана (42%). Женщины обычно меньше верят в свои силы; они чаще предпочтут купить готовый бизнес или франшизы; а также охотнее готовы открывать бизнес ради меньших сумм. О каком бизнесе мечтают россияне Самые популярные категории для бизнеса мечты — собственное производство, общепит и все, что относится к развлечениям и досугу. Следом идут образование, различные услуги, ИТ и онлайн-торговля. Меньше всего в качестве своего дела привлекают сделки с недвижимостью, грузоперевозки и оптовая торговля — вероятно, потому, что предполагают большие масштабы и вложения. 15% ответили, что ничего запускать и открывать не хотят — даже гипотетически. Производить что-нибудь, от мебели до ювелирки, хотели бы 36% опрошенных (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Судя по уточнениям к этому вопросу, идеи для бизнеса нередко происходят из хобби или рукоделий — респонденты хотели бы продавать декор для дома, игрушки, изделия из дерева или украшения ручной работы, вязаные вещи, свои картины, одежду, косметику, товары для парикмахеров и визажистов. Из более масштабных идей — мебель, бани и срубы, протезы, химическое производство, ЧПУ и промышленные манипуляторы. Заведение общепита считают хорошей идеей для бизнеса 28% опрошенных. Они тоже чаще всего называют небольшие форматы: бары и кофейни. Среди конкретных идей — кафе армянской кухни и кафе, где подают только завтраки, пекарня, кондитерская, пышечная, котокафе, книжный-кофейня в стиле «Подписных изданий», кафе-бар здоровой пищи, пиццерия, бутербродная, котлетная, эчпочмачная, раменная, рюмочная и даже бар в стиле салуна. Категорию «Развлечения и досуг» указали 27% респондентов. Например, они хотели бы открыть большой развлекательный комплекс с экстремальными направлениями типа аэротрубы, скалодрома и искусственной волны, площадку для организации мероприятий, залы для квестов, VR-клуб, загородный отель, шахматный или книжный клуб, студию пилатеса, картинг, йога-студию с котиками, антикафе или ночной клуб. Четвертое место в рейтинге идей заняло образование — 22%. Для идей образовательных стартапов чаще выбирали онлайн-формат, нередко без уточнения профиля. Те же, кто поделился конкретной идеей, планируют открыть художественную школу, школу игры на гитаре, студию танцев или секцию по баскетболу, обучать детей робототехнике и программированию, вести курсы по осознанности, тренинги для подростков, обучать естественным наукам, языкам, математике или креативному мышлению. Среди необычных идей из других категорий — сад голубики, ферма для выращивания шампиньонов или осетровых рыб, студия разработки компьютерных игр, издательство, детский садик для собак, колхоз, проектно-конструкторское бюро, «небольшой частный крематорий», «космическая станция, летающий отель или клиника вечной жизни», «медицина частная с рыночными ценами, но без обмана клиентов», «организация пассивного дохода», «разбарахление квартир и реализация вещей на Авито», «организация предвыборных кампаний». Такие идеи помогают увидеть, чего людям не хватает в реальной жизни, что они хотели бы видеть реализованным или что видят гипотетически возможным. О чем мечтают мужчины и женщины Как и по многим другим вопросам, представления мужчин и женщин о бизнесе мечты различаются. Самая «женская» категория — бьюти-услуги: салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. Среди женщин она популярнее в 3,03 раза. Также женщины чаще мужчин хотят открыть офлайн-магазин, запустить образовательные курсы или что-нибудь для досуга. Мужчины в 2,7—2,8 раза чаще готовы заниматься транспортом, логистикой, оптовой торговлей; в 1,9 раза — строительством и ремонтом, ИТ-сферой. Общепит выбирают примерно одинаково, но у женщин это чаще «маленькая милая кофейня», а у мужчин — бар. Похожие различия в категории «Производство»: женщины чаще называют рукоделия, а мужчины — изделия из дерева, металлообработку и бани. Различия между возрастными группами не такие значительные. Самые молодые хотят в ИТ или развлечения: средний возраст выбирающих эти категории — 32—33 года. Самые зрелые респонденты предпочтут строительство и ремонт или операции с недвижимостью — им в среднем по 37 лет.