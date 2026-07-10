Я нашел ошибку
Главные новости:
Штраф в 400 тысяч рублей побудил тольяттинского предпринимателя внести сведения в трудовую
Штраф в 400 тысяч рублей побудил тольяттинского предпринимателя внести сведения в трудовую
Силовики провели обыски в одной из самарских галерей
Силовики провели обыски в одной из самарских галерей
Россияне рассказали, на что готовы тратить больше ради качества
Россияне рассказали, на что готовы тратить больше ради качества
В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошел конкурс поваров приуроченный к «160-летию Дня тыла УИС»
В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошел конкурс поваров приуроченный к «160-летию Дня тыла УИС»
В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон
В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон
В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму
В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму
36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства
36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства
самарский «Молочный край» ускоряет производство благодаря нацпроекту
Самарский «Молочный край» ускоряет производство благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства

137
36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства

Т—Ж, одно из главных финансовых медиа, провел опрос: какой бизнес мечты открыли бы россияне. Какие сферы деятельности предпочитают мужчины и женщины, ради какого дохода готовы были бы открыть свое дело, а также какие препятствия видят на пути предпринимательства. Результаты опроса опубликованы на сайте.

В опросе приняло участие более 600 респондентов, жители крупнейших городов России. Средний возраст опрошенных — 35 лет.

Основные выводы

Самая популярная сфера деятельности — собственное производство, ее предпочли бы 36% опрошенных. Часть подобных инициатив связана с хобби и рукоделием (например, создание украшений ручной работы, вязаных вещей), часть предпочитает более масштабные идеи: мебель, химическое производство, машиностроение и тому подобное.

28% предпочли бы сферу общепита (кофейня, бар, пекарня, кондитерская и тому подобное), 27% — сферу досуга и развлечений (квесты, аэротрубы, фитнес-студии и так далее).

Четвертое место по популярности заняла сфера образования — 22%, от кружков роботехники для детей до создания онлайн-курсов.

Наименее привлекательными сферами деятельности респондентам кажутся оптовая торговля (5%), транспорт и склады (6%). Среди действующих предпринимателей это одни из самых популярных видов деятельности.

Самая «женская» категория — бьюти-услуги: салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. Среди женщин она популярнее в 3,03 раза. Мужчины в 2,7—2,8 раза чаще готовы заниматься транспортом, логистикой, оптовой торговлей; в 1,9 раза — строительством и ремонтом, ИТ-сферой.

Самый популярный способ стать предпринимателем — открыть свое дело с нуля, так поступили бы 82% респондентов. 7% скорее купят готовый бизнес, оставшиеся 11% выберут промежуточный вариант — купить франшизу.

Желаемый чистый ежемесячный доход, ради которого готовы были бы открыть свое дело, — от 300 до 500 тысяч рублей.

Чаще всего препятствует открытию собственного дела отсутствие капитала (66%), сомнения в собственных силах (50%), отсутствие бизнес-плана (42%).

Женщины обычно меньше верят в свои силы; они чаще предпочтут купить готовый бизнес или франшизы; а также охотнее готовы открывать бизнес ради меньших сумм.

 

О каком бизнесе мечтают россияне

Самые популярные категории для бизнеса мечты — собственное производство, общепит и все, что относится к развлечениям и досугу. Следом идут образование, различные услуги, ИТ и онлайн-торговля. Меньше всего в качестве своего дела привлекают сделки с недвижимостью, грузоперевозки и оптовая торговля — вероятно, потому, что предполагают большие масштабы и вложения. 15% ответили, что ничего запускать и открывать не хотят — даже гипотетически.

Производить что-нибудь, от мебели до ювелирки, хотели бы 36% опрошенных (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Судя по уточнениям к этому вопросу, идеи для бизнеса нередко происходят из хобби или рукоделий — респонденты хотели бы продавать декор для дома, игрушки, изделия из дерева или украшения ручной работы, вязаные вещи, свои картины, одежду, косметику, товары для парикмахеров и визажистов. Из более масштабных идей — мебель, бани и срубы, протезы, химическое производство, ЧПУ и промышленные манипуляторы.

Заведение общепита считают хорошей идеей для бизнеса 28% опрошенных. Они тоже чаще всего называют небольшие форматы: бары и кофейни. Среди конкретных идей — кафе армянской кухни и кафе, где подают только завтраки, пекарня, кондитерская, пышечная, котокафе, книжный-кофейня в стиле «Подписных изданий», кафе-бар здоровой пищи, пиццерия, бутербродная, котлетная, эчпочмачная, раменная, рюмочная и даже бар в стиле салуна.

Категорию «Развлечения и досуг» указали 27% респондентов. Например, они хотели бы открыть большой развлекательный комплекс с экстремальными направлениями типа аэротрубы, скалодрома и искусственной волны, площадку для организации мероприятий, залы для квестов, VR-клуб, загородный отель, шахматный или книжный клуб, студию пилатеса, картинг, йога-студию с котиками, антикафе или ночной клуб.

Четвертое место в рейтинге идей заняло образование — 22%. Для идей образовательных стартапов чаще выбирали онлайн-формат, нередко без уточнения профиля. Те же, кто поделился конкретной идеей, планируют открыть художественную школу, школу игры на гитаре, студию танцев или секцию по баскетболу, обучать детей робототехнике и программированию, вести курсы по осознанности, тренинги для подростков, обучать естественным наукам, языкам, математике или креативному мышлению.

Среди необычных идей из других категорий — сад голубики, ферма для выращивания шампиньонов или осетровых рыб, студия разработки компьютерных игр, издательство, детский садик для собак, колхоз, проектно-конструкторское бюро, «небольшой частный крематорий», «космическая станция, летающий отель или клиника вечной жизни», «медицина частная с рыночными ценами, но без обмана клиентов», «организация пассивного дохода», «разбарахление квартир и реализация вещей на Авито», «организация предвыборных кампаний». Такие идеи помогают увидеть, чего людям не хватает в реальной жизни, что они хотели бы видеть реализованным или что видят гипотетически возможным.

 

О чем мечтают мужчины и женщины

Как и по многим другим вопросам, представления мужчин и женщин о бизнесе мечты различаются. Самая «женская» категория — бьюти-услуги: салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. Среди женщин она популярнее в 3,03 раза. Также женщины чаще мужчин хотят открыть офлайн-магазин, запустить образовательные курсы или что-нибудь для досуга. Мужчины в 2,7—2,8 раза чаще готовы заниматься транспортом, логистикой, оптовой торговлей; в 1,9 раза — строительством и ремонтом, ИТ-сферой.

Общепит выбирают примерно одинаково, но у женщин это чаще «маленькая милая кофейня», а у мужчин — бар. Похожие различия в категории «Производство»: женщины чаще называют рукоделия, а мужчины — изделия из дерева, металлообработку и бани.

Различия между возрастными группами не такие значительные. Самые молодые хотят в ИТ или развлечения: средний возраст выбирающих эти категории — 32—33 года. Самые зрелые респонденты предпочтут строительство и ремонт или операции с недвижимостью — им в среднем по 37 лет.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
657
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
512
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
376
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
600
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
1307
Весь список