Я нашел ошибку
Главные новости:
Штраф в 400 тысяч рублей побудил тольяттинского предпринимателя внести сведения в трудовую
Штраф в 400 тысяч рублей побудил тольяттинского предпринимателя внести сведения в трудовую
Силовики провели обыски в одной из самарских галерей
Силовики провели обыски в одной из самарских галерей
Россияне рассказали, на что готовы тратить больше ради качества
Россияне рассказали, на что готовы тратить больше ради качества
В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошел конкурс поваров приуроченный к «160-летию Дня тыла УИС»
В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошел конкурс поваров приуроченный к «160-летию Дня тыла УИС»
В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон
В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон
В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму
В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму
36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства
36% россиян открыли бы бизнес в сфере производства
самарский «Молочный край» ускоряет производство благодаря нацпроекту
Самарский «Молочный край» ускоряет производство благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму

103
В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму

В сентябрьских выборах в Государственную думу примет участие не больше 11 партий. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Она напомнила, что фракции могут проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля 2026 года, но сообщать в ЦИК о намерении провести съезд должны за два дня.

«В бюллетене уж точно не будет больше 11 партий <...>. Надеюсь, все, кто заявился, успешно пройдут все этапы», — отметила Памфилова.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий, пишет Газета.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
657
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
512
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
376
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
600
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
1307
Весь список