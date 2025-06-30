Житель Самарской области собирался воевать на стороне противника

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 г.р., причастного к государственной измене.

Установлено, что указанный гражданин, разделяя идеологию террористической организации и проукраинского режима в целом, принял решение вступить в вооруженное формирование, чтобы воевать против Вооруженных сил Российской Федерации.

В мае 2024 года он предпринял попытку перехода Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Маштаково», однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В ходе опроса задержанный сознался в своих намерениях, признал вину в попытке перехода на сторону противника, дал согласие на сотрудничество с органами следствия. Также он добровольно выдал переписку с куратором и заполненную им анкету участника.

Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободыс отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.