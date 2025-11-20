Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую

111

Жителя села Новый Камелик Большечерниговского района губернии признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В региональной прокуратуре уточнили: в июне прошлого года мужчина выпивал с приятелями. В какой-то момент решил показать всем гладкоствольное ружье и случайно выстрелил в знакомую.

На стрелка завели уголовное дело. Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей и обязал выплатить пострадавшей еще 250 тыс. рублей. Гособвинитель с таким решением не согласился и подал апелляцию, пишет Самара-МК.

Ее приняли. В итоге мужчина должен компенсировать знакомой моральный вред на полмиллиона рублей.