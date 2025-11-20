Я нашел ошибку
Главные новости:
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Важно, что в Специальной Олимпиаде нет проигравших: все участники получают медали, кубки, дипломы и сувениры.
Атлет из Самарской области - победитель Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины».
В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса
Участники Съезда познакомились с актуальными технологиями, позволяющими улучшить процессы и повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций.
В Самарской области прошел съезд социально-ориентированных НКО
Средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей
Судейский корпус Самарской области ждёт значительное обновление
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую
17-летний тольяттинец прятал под листвой свертки с наркотиком
20 ноября 2025 13:57
111
Житель Самарской области случайно чуть не застрелил знакомую

Жителя села Новый Камелик Большечерниговского района губернии признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В региональной прокуратуре уточнили: в июне прошлого года мужчина выпивал с приятелями. В какой-то момент решил показать всем гладкоствольное ружье и случайно выстрелил в знакомую.

На стрелка завели уголовное дело. Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей и обязал выплатить пострадавшей еще 250 тыс. рублей. Гособвинитель с таким решением не согласился и подал апелляцию, пишет Самара-МК.

Ее приняли. В итоге мужчина должен компенсировать знакомой моральный вред на полмиллиона рублей.

