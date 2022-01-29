Житель Самарской области провалился в восьмиметровый бункер

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28 января в поселке Новосемейкино в результате нарушения техники безопасности на деревообрабатывающем производстве в металлический бункер глубиной 8 метров провалился мужчина 1975 года рождения.

Самостоятельно выбраться он не смог.

Для оказания помощи пострадавшему в 17.09 на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя альпинистское снаряжение, мужчину извлекли из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась. В 19.10 спасательные работы были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.