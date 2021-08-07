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Житель Оренбургской области перевернул машину в кювет в Самарской области

7 августа 2021 11:50
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Житель Оренбургской области перевернул машину в кювет в Самарской области

В Кинельском районе 6 августа произошло ДТП. 48-летний житель Оренбургской области, управляя автомобилем «LADA Vesta» (водительский стаж 4 года) двигался со стороны Самары в направлении г. Бугуруслан. По данным сотрудников ГИБДД, на 47 км. 950 м. автодороги «Самара-Бугуруслан», он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части автодороги, выехал на встречную полосу движения и съехал с дороги.

После аварии в лечебное учреждение с травмой позвоночника медиками госпитализирована 45-летняя женщина-пассажир. Согласно базе данных ГИБДД за последний год к административной ответственности водитель привлекался два раза.

Теги: ДТП пострадавшие

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