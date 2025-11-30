Житель Нефтегорска отказался подвезти пьяного незнакомца, и тот угнал его машину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Диспансеризация — это шанс обнаружить проблему до того, как она проявит себя, и начать лечение вовремя. Особый акцент делается на главные угрозы: онкологию, болезни сердца и диабет.
Более 1,9 млн жителей губернии проверили здоровье благодаря диспансеризации
В последнем в этом году матче "Крылья Советов" на "Ростех Арене" встречаются с "Балтикой". Игра состоится в воскресенье, 7 декабря.
"Крылья Советов" проиграли чемпиону страны "Краснодару" - 0:5
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных гостей.
У них тоже есть мамы: в минприроды СО рассказали, ка совы заботятся о своих птенцах
Мюзикл «Золушка» останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть, следующие спектакли состоятся через год.
В Самарском театре драмы состоятся премьерные показы мюзикла «Золушка»
Вадим Смирнов начал сниматься в кино в 1999 году, вместе с братом-близнецом Дмитрием он часто играл роли охранников, «братков» и бандитов.
Умер актер из сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности» Вадим Смирнов
С места ДТП госпитализированы три пассажира одного из автомобилей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В  Красноярском районе на автодороге «Подъезд к г. Самаре» столкнулись два ВАЗовских автомобиля
По информации Приволжского УГМС 1 декабря в Самаре ночью -1,+1°С, днем +1, +3°С.
1 декабря в регионе местами туман, до +4°С
С места ДТП в больницу доставлен водитель и пассажир 1962 года рождения.
В Сызранском районе Lada Granta съехала в кювет и наехала на деревья
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
-0.02
EUR 90.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Нефтегорска отказался подвезти пьяного незнакомца, и тот угнал его машину

206
Житель Нефтегорска отказался подвезти пьяного незнакомца, и тот угнал его машину

В утреннее время в полицию за помощью обратился 74-летний аппаратчик муниципального учреждения, который сообщил, что несколько минут назад от одного из административных зданий на улице Мира, куда он приехал на работу, похищен его автомобиль Lada Kalina.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что, когда около 8 часов утра он приехал на работу, к нему подошёл ранее незнакомый молодой человек, явно находившийся в нетрезвом виде, и попросил отвезти его домой — в одно из сел Богатовского района. Автолюбитель отказал прохожему и буквально на несколько минут зашёл в здание, где его отвлекли разговором коллеги, а когда вышел на улицу, не обнаружил своё имущество и сразу обратился за помощью в полицию.

В течение часа участковые уполномоченные полиции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, на водительском месте которого спал молодой человек.

Полицейские, соблюдая меры предосторожности, задержали его и передали прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы.

Задержанный, явно находящийся в состоянии опьянения, отказался исполнять законные требования должностных лиц полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

Ранее не судимый 28-летний житель Богатовского района признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные пояснения. Накануне он приехал в Нефтегорск к знакомым и употреблял спиртные напитки. Ранним утром решил вернуться домой и вышел на улицу в поисках попутного транспорта. Первый встреченный им водитель отказал в просьбе подвезти, но отвлёкся на разговор с коллегами и ушёл в ближайшее здание, забыв ключи в замке зажигания. Машинист одного из сельскохозяйственных предприятий, осознавая противоправный характер своих действий, завёл двигатель и поехал домой. Однако из-за того, что плохо ориентировался на местности, заблудился в частном секторе города, после чего, устав, остановился и уснул за рулем.

Сотрудники органов внутренних дел вернули похищенный автомобиль законному владельцу и продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, обеспечивающая его надлежащее поведение до завершения производства по делу.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
180
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
229
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1831
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1651
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1689
Весь список