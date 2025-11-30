Житель Нефтегорска отказался подвезти пьяного незнакомца, и тот угнал его машину

В утреннее время в полицию за помощью обратился 74-летний аппаратчик муниципального учреждения, который сообщил, что несколько минут назад от одного из административных зданий на улице Мира, куда он приехал на работу, похищен его автомобиль Lada Kalina.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что, когда около 8 часов утра он приехал на работу, к нему подошёл ранее незнакомый молодой человек, явно находившийся в нетрезвом виде, и попросил отвезти его домой — в одно из сел Богатовского района. Автолюбитель отказал прохожему и буквально на несколько минут зашёл в здание, где его отвлекли разговором коллеги, а когда вышел на улицу, не обнаружил своё имущество и сразу обратился за помощью в полицию.

В течение часа участковые уполномоченные полиции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, на водительском месте которого спал молодой человек.

Полицейские, соблюдая меры предосторожности, задержали его и передали прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы.

Задержанный, явно находящийся в состоянии опьянения, отказался исполнять законные требования должностных лиц полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

Ранее не судимый 28-летний житель Богатовского района признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные пояснения. Накануне он приехал в Нефтегорск к знакомым и употреблял спиртные напитки. Ранним утром решил вернуться домой и вышел на улицу в поисках попутного транспорта. Первый встреченный им водитель отказал в просьбе подвезти, но отвлёкся на разговор с коллегами и ушёл в ближайшее здание, забыв ключи в замке зажигания. Машинист одного из сельскохозяйственных предприятий, осознавая противоправный характер своих действий, завёл двигатель и поехал домой. Однако из-за того, что плохо ориентировался на местности, заблудился в частном секторе города, после чего, устав, остановился и уснул за рулем.

Сотрудники органов внутренних дел вернули похищенный автомобиль законному владельцу и продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, обеспечивающая его надлежащее поведение до завершения производства по делу.