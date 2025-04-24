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Житель Кошкинского района угрожал расправой сожительнице

24 апреля 2025 12:10
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Житель Кошкинского района угрожал расправой сожительнице

По данным полицейских, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за то, что угрожал убийством своей избраннице.

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что сожитель угрожает  ей  расправой.

       На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа О МВД России по Кошкинскому району. Сотрудники полиции убедившись в том, что жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, опросили ее, осмотрели место происшествия, зафиксировали показания свидетелей произошедшего. Оперативники задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

       Женщина пояснила полицейским, что ее 49-летний сожитель распивал спиртные напитки во дворе частного дома, принадлежавшего её матери. В какой-то момент между ними произошла ссора, испугавшись, она забежала внутрь домовладения и закрылась изнутри. Однако, сожитель взломал замок входной двери, схватил женщину ее за шею и стал угрожать убийством. Слова угрозы пострадавшая восприняла как реально опасные для жизни и здоровья. Вырвавшись из рук злоумышленника, она выбежала из дома, после чего вызвала полицейских.

В ходе допроса, задержанный отказался от дачи показаний. Как установлено  полицейскими, минувшей зимой данный мужчина с ножом в руках также угрожал убийством своей сожительнице, за что был привлечен к уголовной ответственности.

       Группой дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного вновь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.        

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