Житель Челно-Вершинского района был в гостях и угнал авто хозяина

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Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее не судимого 24-летнего местного жителя в угоне машины.



В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре прошлого года в селе Челно-Вершинского района во время застолья один из гостей воспользовался тем, что хозяин дома, он же собственник Lada Vesta, оставил ключи от транспортного средства в свободном доступе и уснул. Злоумышленник взял ключи от автомобиля и повез домой приятеля. В пути следования пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги, транспортное средство получило механические повреждения. Дорожные полицейские, прибывшие на место ДТП, задержали местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Уголовное дело, возбужденное группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району, в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК, расследовано и с утверждённым обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. Транспортное средство возвращено владельцу.



Кроме того, постановлением мирового судьи сельский житель привлечен к ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами и ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.