Женщина из Камышлинского районе оговорила знакомого

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В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила, что во время совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал знакомый. Заявительницу в установленном законом порядке полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

Сотрудники полиции провели осмотр указанного места происшествия, установили личность и местонахождение 49-летнего местного жителя и возможной очевидицы преступления. В ходе опросов полицейские установили расхождения в показаниях заявительницы, предполагаемого подозреваемого и их общей знакомой.

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили заявительницу, обратили ее внимание на неточности и под тяжестью неопровержимых доказательств, девушка призналась, что заявила на приятеля в полицию из ревности, желая отомстить ему и подруге.

По сведениям полицейских подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.

Следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.