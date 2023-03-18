Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения
В Госдуме поддержали идею провести в интернаты и диспансеры круглосуточную систему видеонаблюдения
В Самарской области ввели правила выгула домашних животных
В Самарской области ввели правила выгула домашних животных
В Самаре открыли навигацию пригородного флота
В Самаре открыли навигацию пригородного флота
«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов
«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали заплатить Нетребко за отмену концертов
В ДТП в Сызрани пострадала женщина и двое детей
В ДТП в Сызрани пострадали женщина и двое детей
Девушка из Камышлинского районе оговорила знакомого
Женщина из Камышлинского районе оговорила знакомого
Жителей Самарской области просят быть осторожней из-за ветра
Жителей Самарской области просят быть осторожней из-за ветра
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.6
0.19
EUR 81.46
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Женщина из Камышлинского районе оговорила знакомого

18 марта 2023 10:19
108
Девушка из Камышлинского районе оговорила знакомого

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила, что во время совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал знакомый. Заявительницу в установленном законом порядке полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.   

Сотрудники полиции провели осмотр указанного места происшествия, установили личность и местонахождение 49-летнего местного жителя и возможной очевидицы преступления. В ходе опросов полицейские установили расхождения в показаниях заявительницы, предполагаемого подозреваемого и их общей знакомой.

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили заявительницу, обратили ее внимание на неточности и под тяжестью неопровержимых доказательств, девушка призналась, что заявила на приятеля в полицию из ревности, желая отомстить ему и подруге.

По сведениям полицейских подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.

Следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
348
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
675
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
545
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
533
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
2389
Весь список