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Жена госпитализированного шахматиста Карпова рассказала, как он получил травму

31 октября 2022 21:37
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Женщина пояснила, что спуск на месте падения «неприятный, там всегда лужи».

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова Наталья 31 октября рассказала «Известиям» об обстоятельствах его падения и состоянии.

По ее словам, Карпов упал, когда они вместе шли за кофе в магазин. Женщина пояснила, что спуск на месте падения «неприятный, там всегда лужи».

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — добавила, она.

Наталья отметила, что в субботу вышла с супругом из подъезда, он поскользнулся и захромал.

«Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил (и сказал — Ред.), что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и всё — я так думаю, надеюсь», — пояснила она.

Женщина рассказала, что Карпов находится в удовлетворительном состоянии. По ее словам, опасения сняты, гематома в положительной динамике.

Ранее в этот день в Госдуме также указали, что травма Карпова носит бытовой характер.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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