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Затопило подвалы и первые этажи: жители двух сёл Ставропольского района спасаются бегством от наводнения

23 марта 2023 11:30
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Затопило подвалы и первые этажи: жители двух сёл Ставропольского района спасаются бегством от наводнения

Народный фронт Самарской области добивается решения вопроса с комфортным проживанием жителей сёл Ставропольского района: Ташелка и Мусорка оказались затоплены водой в результате весеннего паводка. В настоящий момент жители подтопленных территорий вынуждены покинуть свои дома и просить помощи у родственников и соседей, потому что местная власть их сигналы не услышала.

13 марта началось подтопление сёл талыми водами, в ряде частных домов затопило подвалы и первые этажи. Больше недели жители населенных пунктов бьют тревогу. Они неоднократно обращались к главам поселений и главе района, их звонки в МЧС и в службу спасения также были переадресованы в район, однако устранения результатов наводнения они так и не добились.

В данный момент ситуация критическая: в домах находиться невозможно, затоплены подвалы и погреба, высота воды иной раз поднимается на 20-30 см выше уровня пола первого этажа. Высока опасность обрушения стен и потолков, обвалов, провалов, испорчена мебель, вышла из строя техника.

«Бездействие местных властей недопустимо. В сложившейся чрезвычайной ситуации требуется слаженная работа всех профильных служб. Народный фронт предпримет все усилия для стабилизации ситуации и оказания помощи пострадавшим от наводнения, возмещения причиненного им ущерба», - сообщила член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Екатерина Гудзима.

Эксперты регионального отделения Народного фронта обратились к главе муниципального района Ставропольский за разъяснениями, а также направили запрос в прокуратуру Самарской области по факту бездействия местных властей.

«Для обеспечения пригодности жилья к дальнейшей эксплуатации необходимо осуществить просушку внутренних помещений и вещей. В текущих погодных условиях это будет сделать крайне непросто. В дальнейшем необходимо прогнозировать подобные природные явления, а также при помощи предупреждающих мер минимизировать возможные последствия для населения. Одной из таких мер может стать организация качественного водоотвода для ливневых и талых вод на территории данных сельских поселений», - подчеркнула Гудзима.

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